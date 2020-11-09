Голубовська назвала кращий спосіб діагностики пневмонії при COVID-19

Лікар назвала кращий спосіб діагностики пневмонії (колаж: РБК-Україна)

Ультразвукова діагностика на даний момент – найкращий метод для діагностики пневмонії COVID-19

Нове дослідження показує, що найкращим способом діагностики пневмонії при коронавірусі є ультразвукова діагностика легенів. Цей метод по точності перевищує результати рентгену грудної клітки. У чому перевага методу УЗД розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

У своєму поясненні Голубовська спирається на дані досліджень. Вона повідомляє, що точність діагностики пневмонії при проведенні УЗД дорівнює 97,6%. Поки це кращий з найдоступніших методів діагностики пневмонії.

"Дослідники порівняли діагностичні можливості УЗД легенів у 143 пацієнтів з COVID-19, виконаного за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітини. Остаточний діагноз був підтверджений за допомогою комп'ютерної томографії. Показано, що УЗД легенів має чутливість 97,6%, рентгенографія – 69,9%. Специфічність склала 33,3% для УЗД і 44,4% для рентгена", – написала лікар.

Лікар повідомляє, що на рентгенах часто вогнища "ковідного" запалення не є видимими. При цьому лікарі описують такий стан тільки як "зміну судинного малюнка".

"Тому я взагалі не вважаю за доцільне проводити рентгенологічне дослідження при легкому і навіть іноді середньотяжкому перебігу захворювання – діагноз не підтвердите, час витратите, та й лікарі не повинні спиратися на ці дані", – підкреслила вона.

Також лікар висловилася про недоцільне проведення комп'ютерної томографії.

"До речі, робити КТ при легкому перебігу захворювання я теж не бачу особливої ​​необхідності – навіть якщо і є пневмонія – тактика ведення хворих не змінюється. Але легкий перебіг – це не тільки показники температури, звичайно, а вся сукупність клініко-лабораторних даних", – додала Голубовська.

Нагадаємо, що раніше лікар-іммунолог розповіла, скільки хворих в Україні буде до Нового року. На цей час такі цифри навряд чи можливі, але через місяць є велика ймовірність їх спостерігати.

Як ми розповідали раніше, інфекціоніст Голубовська озвучила три сценарії розвитку COVID-19 в Україні.

Також ми повідомляли, що в Україні запрацювала "гаряча лінія" з COVID-19.