Вдова померлого від COVID-19 розповіла про страшні умови лікування в лікарні Маріуполя

Госпіталізація (колаж: РБК-Україна)

Жінка зіткнулася з похабним ставленням персоналу в лікарні, де від коронавірусу помер її чоловік

Вдова померлого в Маріуполі від коронавірусу розповіла про жахливі умови в лікарні, крадіжку ліків і хамство медперсоналу. Раїса Таможникова-Сачанова вважає, що у смерті її чоловіка винен медперсонал.

Жінка розповіла виданню "Телеграф", що разом з 57-річним чоловіком захворіла 12 жовтня. Вони думали, що просто застудилися і лікувалися вдома. Температура у чоловіка була 37,2-37,4.

Донька купила пульсоксиметр, який показав, що у чоловіка рівень насичення крові киснем становить 82% при нормі не нижче 95%. Їх терапевт порадила викликати швидку допомогу.

Померлий чоловік (фото: telegraf.com.ua)

Медики в захисних костюмах приїхали швидко і відвезли їх в міську лікарню №9. Черговий лікар був дуже обурений їх приїздом.

"А що ви їх сюди привезли? Ви що думаєте, вас тут будуть рятувати? Та тут один кисневий прилад на 6 осіб! Ось вам реалії, подивіться на все це! І куди вас покладуть?", - говорив він, за словами жінки.

Коли почали шукати місце, то навіть хотіли покласти його в палату з бабусями, без лежачого місця. При цьому Раїса Георгіївна зазначила, що порожні палати були, але зі старими ліжками, з тріщинами на стелі і стінах і без робочого туалету і води.

Умови в лікарні фото: telegraf.com.ua)

В приймальному спокої у них попросили 30-50 гривень на мило, вату і антисептики. Пізніше санітарки принесли кисневий апарат, але не знали, як ним користуватися. Вони сказали, що через пару годин заберуть його, оскільки "ледве забрали у бабусі...".

Рівень сатурації крові чоловіка піднявся до 92%, але потім знову спустився до 82%. Коли прийшов лікар, то був здивований, що не призначили препарат для розрідження крові. Коли принесли інший апарат, то він вже не працював.

Умови в лікарні фото: telegraf.com.ua)

Раїсі Георгіївні дали список ліків для її чоловіка, вона разом з донькою купила все необхідне, приготувала чоловікові їжу, але потрапити в палату не змогла. Довелося чекати разом з іншими людьми 3,5 години.

Вона передала пакет з їжею і медикаментами медсестрі. Пізніше їй зателефонував чоловік і запитав за ліки, які до чоловіка не дійшли. Більш того, медперсонал заявив, що ніхто нічого не передавав.

Чоловік поскаржився дружині, що за весь день у лікарні до нього ніхто не підійшов. Йому призначили препарати, яких у маріупольських аптеках не було, і за ними довелося їхати в Запоріжжя. Ліки коштували близько 40 тисяч гривень. Всього сім'я витратила приблизно 60 тисяч гривень, але на жаль, її чоловік помер.

Потім чоловіка перевезли в морг і просто скинули на кахельну підлогу, розбивши його обличчя. Родині довелося забрати тіло в приватну ритуальну службу.

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