Пенсію в Україні можна буде отримати новим способом: що хочуть змінити

Пенсію в Україні можна буде отримати новим способом – повністю в автоматичному режимі. Як розповіли в Міністерстві соціальної політики, зараз ведеться робота над тим, щоб призначення пенсій українцям здійснювалося без необхідності походу в Пенсійний фонд. Деталі нового проєкту розкрив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

За словами чиновника, Пенсійний фонд "зараз працює досить потужними темпами".

"На сьогодні документи можна подати через електронний кабінет і потім підійти завірити документи, це займає 10-15 хвилин. Онлайн можна зареєструватися. Якщо людина виходить на пенсію в 60 років, вона в основному вже працює за комп'ютером. Я розумію, що пенсіонери, яким 70-80 років, не всі можуть працювати. Для цього є сервісні служби Пенсійного фонду, які працюють в кожному районі та в ВІДГ. Досить доступно і будь-які питання можна вирішувати", - розповів Шамбір в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також чиновник зазначив, що відомство працює над тим, щоб можна було призначати пенсію навіть без приходу в Пенсійний фонд.

"Але на сьогодні стаж, який ми враховуємо, у нас є автоматизований тільки з 2000 року. Зараз подали законопроєкт до Верховної Ради, щоб ввести весь стаж до цього. Тобто, певний перехідний період для того, щоб перейти повністю на автоматичне призначення пенсій. Для цього потрібно ще часу", - підсумував радник міністра соцполітики.

Нагадаємо, що раніше в Мінсоцполітики розповіли, як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні. Відповідь здивувала.

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