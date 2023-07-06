Как получить пенсионное удостоверение, не выходя из дома: пошаговая инструкция онлайн

После выхода на пенсию все граждане обязаны иметь пенсионное удостоверение. Именно это позволит пользоваться такими льготами для пенсионеров в Украине, как бесплатный проезд, например. Кстати, оформить удостоверение можно самостоятельно даже не выходя из дома.

Как это сделать, рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Донецкой области.