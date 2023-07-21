Пенсии в Украине: кто получит повышение в августе, а кому его не дадут вообще
С 1 марта в Украине началась индексация пенсий, которая длилась три месяца. Максимальный размер повышения составил 1 500 гривен, а минимальный - 100 гривен. Вместе с тем, не все могли получить надбавку.
Кто уже в августе получит "новую" пенсию, а кому ее так и не повысят - читайте ниже в материале Styler.
Как происходило повышение
В марте прошел первый этап индексации на 19,7%. Фактически он коснулся всех пенсионеров, получающих пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Это более 10 миллионов украинцев.
Второй этап индексации пенсий состоялся в апреле, а третий, последний - в июле.
Таким образом, больше в 2023 году повышений не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии пересчитаны, должны получать обновленные суммы.
Средний размер прибавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию вычисляли индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к ней.
Кому повысили пенсию в Украине
Перерасчет произвели для:
- государственных служащих
- работников местного самоуправления
- народных депутатов
- ученых
- работающих пенсионеров
- лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы
- людей, уволенных с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности)
Кто не получит повышения
Выплаты не повысили для:
- работающих пенсионеров, но имеющих небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен
- бывших работников прокуратуры
- пенсионеров, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер - 20 930 гривен
- тех, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание
Раньше мы рассказывали, сколько можно получить за сверхурочный стаж.
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