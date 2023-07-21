Пенсии в Украине: кто получит повышение в августе, а кому его не дадут вообще

С 1 марта в Украине началась индексация пенсий, которая длилась три месяца. Максимальный размер повышения составил 1 500 гривен, а минимальный - 100 гривен. Вместе с тем, не все могли получить надбавку.

Кто уже в августе получит "новую" пенсию, а кому ее так и не повысят - читайте ниже в материале Styler.

Как происходило повышение

В марте прошел первый этап индексации на 19,7%. Фактически он коснулся всех пенсионеров, получающих пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Это более 10 миллионов украинцев.

Второй этап индексации пенсий состоялся в апреле, а третий, последний - в июле.

Таким образом, больше в 2023 году повышений не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии пересчитаны, должны получать обновленные суммы.

Средний размер прибавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию вычисляли индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к ней.

Кому повысили пенсию в Украине

Перерасчет произвели для:

государственных служащих

работников местного самоуправления

народных депутатов

ученых

работающих пенсионеров

лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

людей, уволенных с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности)

Кто не получит повышения

Выплаты не повысили для: