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Пенсии в Украине: кто получит повышение в августе, а кому его не дадут вообще

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Украина, Пятница 21 июля 2023 12:35
Пенсии в Украине: кто получит повышение в августе, а кому его не дадут вообще Как изменятся пенсии в августе 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

С 1 марта в Украине началась индексация пенсий, которая длилась три месяца. Максимальный размер повышения составил 1 500 гривен, а минимальный - 100 гривен. Вместе с тем, не все могли получить надбавку.

Кто уже в августе получит "новую" пенсию, а кому ее так и не повысят - читайте ниже в материале Styler.

Как происходило повышение

В марте прошел первый этап индексации на 19,7%. Фактически он коснулся всех пенсионеров, получающих пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании". Это более 10 миллионов украинцев.

Второй этап индексации пенсий состоялся в апреле, а третий, последний - в июле.

Таким образом, больше в 2023 году повышений не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии пересчитаны, должны получать обновленные суммы.

Средний размер прибавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию вычисляли индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к ней.

Кому повысили пенсию в Украине

Перерасчет произвели для:

  • государственных служащих
  • работников местного самоуправления
  • народных депутатов
  • ученых
  • работающих пенсионеров
  • лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы
  • людей, уволенных с военной службы (увеличили пенсии по инвалидности)

Кто не получит повышения

Выплаты не повысили для:

  • работающих пенсионеров, но имеющих небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен
  • бывших работников прокуратуры
  • пенсионеров, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер - 20 930 гривен
  • тех, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание

Раньше мы рассказывали, сколько можно получить за сверхурочный стаж.

Читайте также, как аферисты чаще обманывают пенсионеров.

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