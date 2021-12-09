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Україна запроваджує накопичувальну пенсію. Поки що для працівників великих підприємств

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 13:59
Україна запроваджує накопичувальну пенсію. Поки що для працівників великих підприємств Фото: уряд запроваджує накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд започаткував програму додаткового соціального захисту працівників, які підпадають під велику приватизацію. Це експериментальний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення голови уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на його Telegram-каналі.

Він повідомив, що уряд запроваджує накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації.

"Інвестор, який купує такий державний об’єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства", - зазначив Шмигаль.

Внески складатимуть не менш ніж 4% від зарплати.

"Це стане одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців. Президент України підтримує цю ініціативу і я впевнений, що парламент так само її підтримає", - зазначив він.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні - від 2000 до 3000 тисяч гривень. Такі виплати отримує понад 38% пенсіонерів (близько 4,19 млн осіб).

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