Україна запроваджує накопичувальну пенсію. Поки що для працівників великих підприємств

Уряд започаткував програму додаткового соціального захисту працівників, які підпадають під велику приватизацію. Це експериментальний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення голови уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на його Telegram -каналі.

Він повідомив, що уряд запроваджує накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації.

"Інвестор, який купує такий державний об’єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства", - зазначив Шмигаль.

Внески складатимуть не менш ніж 4% від зарплати.

"Це стане одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців. Президент України підтримує цю ініціативу і я впевнений, що парламент так само її підтримає", - зазначив він.