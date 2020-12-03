Пенсійна реформа: що робити українцям без права на пенсію через брак стажу

В Україні з 2021 року громадянам по досягненню 60 років без необхідного для призначення пенсії страхового стажу вже не виплачуватимуть державну соціальну допомогу. Про це йдеться в постанові Кабміну №1098, прийнятому ще у 2017-му разом з пенсійною реформою.

Однак люди, яким вже призначена така соцдопомога, зможуть отримати її, поки не досягнуть віку, коли набудуть права на призначення пенсії за віком, пише газета "Експрес".

Тобто у 63 або 65 років, розповіла провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М У. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

Як в Україні призначається пенсія

Вона звернула увагу, що українське законодавство ввело прив'язку призначення пенсії за віком до тривалості стажу.

"Тобто потрібно досягти не тільки пенсійного віку (з наступного року 60 років для чоловіків і жінок), але і виконати додаткові вимоги щодо стажу, які до того ж щороку підвищуються", - сказала експерт.

Постановою уряду було визначено, що державна соціальна допомога призначається органами соцзахисту в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату. Тобто ті, кому не вистачає стажу за новим вимогам, і все ж вони мають щонайменше 15 років стажу.

Максимальний розмір такої соцвиплати до 1 грудня становив 1712 гривень, після - 1769 гривень.

Що робити українцям, які досягнуть пенсійного віку, але без необхідного страхового стажу

У 2021 році, щоб отримати пенсію за віком 60 років, потрібно мати не менш як 28 років стажу.

У 63 роки можна одержувати пенсію зі стажем від 18 до 28 років.

У 65 років - зі стажем від 15 до 18 років.

Якщо стаж менш як 15 років, пенсія за віком не призначається, але по досягненню 65 років можна звернутися до органів соціального захисту по державну соціальну допомогу особам, які не набули права на пенсію (це аналог соціальної пенсії), розповіла Ткаченко.

Розмір такої допомоги дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня - 1769 гривень).

Страховий стаж можна докупити

"Українці, які не матимуть необхідного страхового стажу, доведеться або далі працювати, щоб заробити стаж, або ж просто чекати, коли їм виповниться 63 або 65 років. Можна ще докупити стаж, заплативши за недостатні місяці подвійний мінімальний внесок", - сказала науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень.

Згідно з даними Пенсійного Фонду України, у 2020 році рік стажу обійдеться у 26 400 гривень, а в 2021 році - вже 31 680 гривень.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як отримати пенсію достроково, а також попередили про нюанси.

Також ми писали про те, що з 2021 року в Україні хочуть ввести дві паралельні накопичувальні пенсійні системи. Одна - для всіх потенційних пенсіонерів, друга - для тих, хто має право на пільгову пенсію.