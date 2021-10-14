Українці зможуть отримати пенсію в 7 тисяч: що для цього потрібно

Українцям пояснили, як можна збільшити свою пенсію до 7 тисяч гривень, якщо застрахована особа буде відкладати гроші у дві системи.

Як отримати таку пенсію

Так, пенсія близько 7 тисяч гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел — солідарного та накопичувального. Тому в такому випадку виплати становитимуть не менш як 40% від зарплати, що відповідає нормам конвенції МОП.

Окрім того, при внеску в 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень, і дохідності +0,25% в місяць вище інфляції (близько 3% вище інфляції на рік) це можливо.

Також у міністерстві показали модель накопичення для людини, яка:

отримує зарплату в 15 000 гривень на місяць;

працює і накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу);

на свій пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого нею ПДФО і додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який оплатив роботодавець (разом 4% — 600 гривень);

після закінчення роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років;

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні — 3624 гривні.

Тому середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3117 гривень. Разом з солідарною пенсією людина буде отримувати 6741 гривню (45% зарплати).

Приклад того, як буде змінюватися розмір накопичувальної пенсії залежно від стажу і тривалості виплат (фото: msp.gov.ua)