Коли пенсіонери отримають довгоочікувану "карантинну тисячу": названа дата

Пенсії в Україні будуть одноразово підвищені на 1000 гривень у період карантину через коронавірус. Виплату обіцяють тим пенсіонерам, у яких сама пенсія не перевищує п'ять тисяч гривень. Коли все-таки люди отримають "карантинну тисячу", читайте в матеріалі Styler.

Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету 2020 року і це дозволило додатково направити пенсіонерам 10 млрд грн виплат. Про це повідомили в прес-службі Мінсоцполітики.

У відомстві запевняють, що люди отримають довгоочікувану виплату вже в квітні. Це відбудеться після закінчення п'яти днів, як вступлять зміни в державний бюджет.

"Після того, як набудуть чинності зміни до держбюджету, потрібно близько п'яти днів, щоб почати виплати. Обіцяють, що це буде в квітні",- запевнили в міністерстві.

Пенсіонерам, які отримують виплати на банківські картки, одноразову допомогу зарахують автоматично. Людям без карток гроші принесуть листоноші.

Мінсоцполітики обіцяють виплатити гроші пенсіонерам у квітні (Скріншот)

Як ми раніше писали, пенсіонерам почнуть давати "карантинну тисячу": хто залишиться без доплат.