Пенсіонери отримуватимуть дві пенсії: Шмигаль розкрив деталі

Пенсії в Україні в майбутньому будуть платити за змішаною системою. Таким чином українці після виходу на заслужений відпочинок зможуть отримувати дві пенсії одночасно. Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна розповів про напрацювання у пенсійній реформі, якою зараз займається Міністерство соціальної політики.

Так, за словами прем'єр-міністра, в Україні готуються до впровадження страхової системи, але і повне скасування солідарної системи (такої, як зараз) не передбачається.

Шмигаль каже, що багато країн давно й успішно працюють за такою системою, коли крім відрахувань від зарплати всіх громадян у Пенсійний фонд, кожна людина може самостійно відкладати певну суму особисто собі на пенсію.

При цьому основна частка пенсії все ж буде припадати на солідарну систему. А ось нагромадження буде бонусом - ним можна буде розпоряджатися на свій розсуд - або зняти відразу, або отримувати частинами.

Але це довгострокові перспективи, а в найближчій - уряд буде орієнтуватися на бюджетну підтримку пенсіонерів. Це стосується надбавки по 500 грн пенсіонерам старше 80 років, виплати "карантинної тисячі", а також індексації, яку проведуть у травні.

Раніше ми писали, хто отримає в травні надбавку до пенсії після індексації, а хто і з яких причин залишиться без доплат.