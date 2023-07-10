Пенсионерам могут прекратить перечислять выплаты: кому и когда

С 1 сентября "Ощадбанк" прекратит выплаты пенсий и социальной помощи внутренне перемещенным лицам, которые не прошли физическую идентификацию.

Об этом говорится на сайте банка.

Почему могут прекратить выплаты

Пенсионерам, у которых есть электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), и получателям соцпомощи необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении "Ощадбанка" каждые шесть месяцев. Это касается только ВПЛ.

До получения ЭПУ пенсионеры, являющиеся внутренне перемещенными лицами, должны проходить физическую идентификацию в любом отделении "Ощадбанка" каждые 3 месяца.

В банке добавляют, что в отсутствие прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат ВПЛ "Ощадбанк" будет останавливать расходные операции по карточному счету.

"Вопрос прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц входят в компетенцию соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты", - подчеркивают в сообщении.

Как пройти физическую идентификацию

Физическая идентификация происходит в три этапа:

Сначала нужно лично обратиться пенсионеру или получателю соцпомощи в любое отделение "Ощадбанка". С собой необходимо взять следующие документы

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение

Предъявить работнику "Ощадбанка" одновременно основную платежную карточку или основное ЭПУ и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Провести пенсионером или получателем социальной помощи операции обналичивания или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал.

Подразумевается, что нужно ввести ПИН-код карты или установить изменить его с использованием основной платежной карты или основного электронного пенсионного удостоверения.

"После прохождения внутренне перемещенного лица физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня", - отметили в банке.