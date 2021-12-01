Пенсіонер, підібраний на вулиці: як насправді живе найзнаменитіший український кіт Степан

Кіт Степан з Харкова нещодавно став всесвітньо знаменитим завдяки публікації Брітні Спірс, а модний бренд Valentino поспішив укласти з ним контракт. Але чи став від цього котик щасливішим, а його господарка багатше?
Про життя відомо пухнастика розповіли в сюжеті "Вікна. Новини" на СТБ.
У Степана понад 700 тисяч дописувачів з усього світу. А його фото, де він сумує за "вечірнім келихом вина" (або молока), набирають сотні тисяч лайків.
"Якщо час від часу мене не чути, ви можете мене знайти де-небудь з цим котом", - підписала знімок Степана з келихом Брітні Спірс.
Цікаво, що Степан був відомий і раніше. Так, одне з відео з ним, розміщене в TikTok, отримало близько 30 млн переглядів.
Знаменитий кіт насправді пенсіонер, йому 13 років. Тоді його ще кошеням підібрали на вулиці.
Тепер з усього світу Степану надсилають подарунки, його портрети, а від меблевого магазину він навіть отримав справжнісінький трон.
Але насправді, вести його сторінку - недешево і забирає багато часу. Тільки на реквізит і апаратуру для якісної зйомки йде купа грошей. Божевільних прибутків господиня кота не отримує.
Власниця кота Анна вважає за краще залишатися в тіні, адже занадто багато шанувальників хочуть селфі, намагаються дізнатися адресу котика. Щоб за видами з вікна не вирахували місцезнаходження зірки, на вікна навіть довелося повісити спеціальні ролети.
Нагадаємо, що близько тижня тому про кота Степана з Харкова дізнався весь світ після того, як Брітні Спірс розмістила його знімок у своєму Instagram.
Раніше ми також писали, що українські зірки показали своїх годованців на честь Всесвітнього дня домашніх тварин, який відзначається 30 листопада.