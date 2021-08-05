Пенсії в Україні можна підвищити удвічі: в уряді зробили заяву

Чиновник зазначив, що іншого механізму, окрім як введення другого накопичувального рівня державної пенсійної системи, для збільшення виплат удвічі немає.

"Ми в жодному разі не відмовляємося від солідарної пенсійної системи, від індексації, постійного підвищення виплат для пенсіонерів", - додав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що накопичувальна пенсійна система працюватиме у форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати громадяни.

Шмигаль додав, що досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії поширять на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

Також чиновник розповів, що в Кабміні вже провели установче засідання робочої групи з розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні. І тепер уряд сподівається, що питанням займеться парламент після повернення з літніх канікул, і народні депутати ухвалять у 2021 році відповідні перші законопроекти.

Що таке накопичувальний рівень

Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко у своєму Facebook, при накопичувальному рівні на пенсійний рахунок надходять відрахування з вашої зарплати.

"Пенсійні накопичення не лежать просто на рахунку, вони приносять дохід. Потім ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі кошти, які протягом життя акумулюються на пенсійному рахунку: внески плюс інвестиційний дохід. Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір", - розповів чиновник.

За словами Марченка, для захисту коштів на пенсійних рахунках держава на першому етапі "відіграватиме провідну роль у наданні послуг".

"Плануємо створити Державний накопичувальний фонд, який на початку буде єдиним для всіх, гарантування вкладів цього фонду буде стовідсотковим", - розповів міністр.

Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної, наголосив чиновник і додав, що наступним етапом стане здійснення добровільного пенсійного страхування із залученням недержавних пенсійних фондів.