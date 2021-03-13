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Пенсії в Україні можуть зрости до 7 тисяч: як буде працювати механізм

Автор: Анна Шиканова

Пенсії в Україні можуть зрости в півтора – три рази, до 7 тисяч гривень. У Міністерстві соціальної політики розробили нову систему, яка допоможе збільшити виплати для громадян України.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує пресслужба Офісу президента.

Марина Лазебна зазначила, що потрібно змінити філософію підходу до пенсій в Україні й зробити так, щоб не тільки держава забезпечувала пенсію людини, але і кожен українець міг робити власні накопичення на старість.

За новою системою Мінсоцполітики, дефіцит Пенсійного фонду зростати не буде, а виплати можна буде збільшити в 1,5 -3 рази.

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з'явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - пояснила міністр Лазебна.

Вона додала, що Міністерство соціальної політики активно працює з Міністерством цифрової трансформації над впровадженням електронних сервісів в соціальній сфері й найближчим часом 125 послуг українці зможуть отримувати онлайн.

Варто відзначити, що з 1 березня в Україні збільшилися пенсійні виплати після проведення планової індексації. Розмір пенсій майже 46% українців збільшився на 100 гривень, понад 30% отримали надбавку від 100 до 400 гривень.

Нагадаємо, раніше ми давали інструкцію про те, як правильно розрахувати розмір своєї пенсії в майбутньому.

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