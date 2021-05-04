Пенсії не доставлятимуть через "Укрпошту": коли це станеться і що робити пенсіонерам

З 1 вересня 2021 року в Україні всі пенсії нараховуватимуть на банківські картки. При цьому додому гроші будуть приносити тільки маломобільним пенсіонерам. Таке рішення пов'язане з "Укрпоштою", яка вирішила знову збільшити тарифи за доставку, а у держави грошей немає.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Іншим необхідно укласти договір з банком і отримувати пенсії на карту.
За останні два роки плату за доставку пенсій "Укрпошті" держава збільшила майже в 2 рази. З квітня 2021 року поштовий оператор почав отримувати за доставку пенсій у містах 1,3% від виплат, у селах - 2,65%.
В уряді говорять про те, що гроші, які держава платить "Укрпошті" могли б піти на підвищення пенсій людям.
"Якщо два роки тому середня виплата однієї доставки була на рівні 48-50 грн, то зараз це майже в два рази більше", - заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
В Україні понад 11 млн пенсіонерів. Більшість з них отримують пенсії на карту. Послугами "Укрпошти" користується, в основному, сільське населення.
Тепер пенсіонери, які не потрапляють під пільгові категорії, до 1 вересня повинні вибрати собі банк для отримання пенсії. Якщо вони це не зроблять, то за них вибір зробить держава.
За словами поштового оператора, компанія працює в збиток. Новий збільшений тариф "Укрпошту" влаштував тільки до осені. З 1 вересня вони захотіли більше.
Пенсійний фонд планує до осені провести конкурс, хто міг би ще доставляти пенсії.
Пенсіонерам не приноситимуть гроші додому (відео: YouTube)
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про переведення виплат пенсій на банківські картки.
Раніше повідомлялося, що українцям на пенсії хочуть дозволити варити самогон і вирощувати марихуану.