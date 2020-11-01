Пенсії в 2021 році підвищать не всім: яким категоріям не пощастить

У березні 2021 року планують зробити сучасний перерахунок пенсій і підняти їх на 11%
Пенсії в Україні щорічно переглядають і перераховують. Не винятком стане і 2021 року – приведення пенсій до більш сучасних показників призначено на березень. Однак підвищення отримають не всі категорії пенсіонерів.
У березні 2021 року надбавка для українських пенсіонерів після осучаснення складе в середньому 11%. Підвищення торкнеться близько 10 мільйонів осіб. Однак частина пенсіонерів отримає незначне підвищення або ж їх пенсії не зміняться, пише видання OBOZREVATEL.
Пенсія українців рахується за спеціальною формою, у якій середню зарплату за три роки потрібно помножити на стаж у роках, потім множити на співвідношення середньої зарплати по країні й власної зарплати та помножити отриману суму на 1%
В Україні є пенсіонери, у яких розмір пенсії за даною формулою виходить менше, ніж встановлена законом мінімальна. Такі пенсіонери отримують не менш 1712 гривень на місяць.
Однак, якщо таку пенсію помножити на 11%, то сума все одно буде нижче мінімальної й тому таким пенсіонерам у березні 2021 року збільшення не буде.
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