Пенсії в 2021 році підвищать не всім: яким категоріям не пощастить

Пенсії в Україні щорічно переглядають і перераховують. Не винятком стане і 2021 року – приведення пенсій до більш сучасних показників призначено на березень. Однак підвищення отримають не всі категорії пенсіонерів.

У березні 2021 року надбавка для українських пенсіонерів після осучаснення складе в середньому 11%. Підвищення торкнеться близько 10 мільйонів осіб. Однак частина пенсіонерів отримає незначне підвищення або ж їх пенсії не зміняться, пише видання OBOZREVATEL.

Підвищення пенсій у березні 2021 року не торкнеться:

Тих, хто отримував мінімальну або менше середньої заробітної плати

Українців, які мають істотні надбавки до пенсій (внаслідок додаткового стажу)

Тих, хто отримує пенсії за спеціальним законом (колишні співробітники силових служб)

Пенсія українців рахується за спеціальною формою, у якій середню зарплату за три роки потрібно помножити на стаж у роках, потім множити на співвідношення середньої зарплати по країні й власної зарплати та помножити отриману суму на 1%

В Україні є пенсіонери, у яких розмір пенсії за даною формулою виходить менше, ніж встановлена законом мінімальна. Такі пенсіонери отримують не менш 1712 гривень на місяць.

Однак, якщо таку пенсію помножити на 11%, то сума все одно буде нижче мінімальної й тому таким пенсіонерам у березні 2021 року збільшення не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні пенсіонерам, щоб оформити доплати.

А також розповідали про те, що в Україні планують тричі перерахувати пенсії – коли та скільки додадуть.