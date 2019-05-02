Окупанти влаштували "військовий парад" у дитсадку Криму (фото)

Фото: (соцмережі)

Співробітники Росгвардії прийняли "парад" у дошкільнят

Напередодні в мережі з'явилися шокуючі знімки, як у Криму готуються до 9 травня. Спочатку окупанти влаштували "військовий парад" в школах, а після - така ж доля спіткала й дитсадки. Відповідні фото були опубліковані в Facebook на сторінці RoksolanaToday&Крим.

По знімках складалося враження, що діти марширують, відтворюють сценки часів Другої світової, роздають георгіївські стрічки на вулицях міст і селищ та виконують інші доручення, але тільки не навчаються.

Фото: (twitter.com/KrimRt)

До речі подібні ситуації відбуваються далеко не вперше:

Скріншот: (twitter.com/KrimRt)

До того ж, днями співробітники Росгвардії взяли "військовий парад" у дошкільнят в одному з дитсадків. Уточнюється, що приймав "парад" заступник начальника севастопільського управління позавідомчої охорони, майор поліції Сергій Овчаров. А тим, хто найбільше відзначився, росгвардійці вручили почесні грамоти.

До речі, окупанти замовчують нову біду в Криму. Виявляється, через обвалу опорної стіни місцевого черепашника повністю зруйнований пляж.

Ми писали, що в окупованому Криму віруючі святили паски у вишиванках. А владика Климент привітав усіх православних з Великоднем і закликала не грішити, але покаятися і жити, дотримуючись Божих заповідей.

Нагадаємо, що за вогонь на Великдень окупанти міцно отримали по зубах. Уточнюється, що російсько-терористичні угруповання обстрілювали українських військових із "заборонених" мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.