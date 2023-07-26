В оккупированном Мариуполе показали "рынок рабов" (видео)

В оккупированном Мариуполе украинцы вынуждены не жить, а выживать. С приходом в город "русского мира" - местные жители оказались за чертой бедности.

Так, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как каждое утро люди ищут себе работу на день, чтобы как-то прокормиться.

"Рынок рабов" в Мариуполе

Люди собираются каждое утро напротив площади Свободы по проспекту Мира и ищут работу.

"Рынок рабов в Мариуполе. Без шуток. Напротив площади Свободы по пр. Мира каждый день можно купить себе раба. Утром. Сначала здесь собирались местные мариупольцы. Теперь даже здесь их выжила азиатская ру*ня. От 2,5 тысячи день. Во что бы то ни стало. Почти. Жданов 2023. Прыжок в имперское прошлое", - описал происходящее Андрющенко.

Смотрите на видео, как все происходит в оккупированном россиянами городе.

Оккупация Мариуполя

Россия полностью оккупировала Мариуполь 20 мая 2022 года. В городе осталось чуть больше 120 тысяч жителей из 400 тысяч которые проживали в Мариуполе до полномасштабного вторжения россиян. В городе отсутствует нормальная медицинская помощь, есть большие проблемы с питьевой водой. Также российские власти пытаются стимулировать на ПМЖ сюда граждан РФ.