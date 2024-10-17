"Пекарня", "винарня" и "спальня": какие украинские слова россияне позаимствовали себе

Россияне многие слова позаимствовали из украинского языка и теперь выдают их за свои. В некоторых словах они просто изменили окончание и стали считать своими.
Какие слова россияне позаимствовали из украинского языка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение филолога Ольги Васильевой в Facebook.
По словам эксперта, россияне позаимствовали у нас слово "пекарня". Ранее это заведение они называли "калачная".
"Спальню россияне тоже позаимствовали у нас. У них была "спальная". А вот другие аутентичные украинские слова на обозначение заведений, заканчивающихся на -арня, -ерня, -альня, -ельня, многие из которых нуждаются в двусловных соответствиях в русском языке", - пишет Васильева.
броварня/ пивоварня (рос. пивоваренный завод)
сироварня (рос. сыроваренный завод)
мʼясарня (рос. мясной магазин)
винарня (рос. винный магазин)
книгарня (рос. книжный магазин)
квіткарня (рос. цветочный магазин)
зброярня (рос. оружейный магазин)
сукнарня (рос. суконная фабрика)
взуттярня (рос. обувная фабрика)
кавʼярня / каварня (рос. кофейная, пізніше кофейня)
друкарня (рос. типография)
лікарня (рос. больница)
перукарня (рос. парикмахерская)
вівчарня (рос. овцеводня)
ливарня (рос. литейная)
майстерня (рос. мастерская)
цукерня (рос. кондитерская)
парфумерня (рос. парфюмерный магазин)
цегельня (рос. кирпичный завод)
ґуральня (рос. спиртоводочный завод)
швальня (рос. швейная мастерская)
вітальня (рос. гостиная)
їдальня (рос. столовая)
пральня (рос. прачечная)
ткальня (рос. ткачечная)
приймальня (рос. приемная)
вбиральня (рос. уборная)
роздягальня (рос. раздевалка)
приміряльня (рос. примерочная)
"Все -арні/-ярні связаны с продуктивным украинским суффиксом -ар/-яр для создания маскулинитив", - добавляет филолог.
"Профессор Тищенко приводил с четыре десятка средств, которые задействует русский язык для его замены", - говорит редактор и приводит примеры.
каменяр - каменщик
казкар - сказочник
бджоляр - пчеловод
газетяр - газетчик
володар - господин
вівчар - овцепас
трудар - работяга
байкар - баснописец
рибар - рыболов
крамар - торгаш
чудар - чудак
скупар - скупердяй
шахтар - шахтер
ледар - лодырь
нуждар - нуждающийся
сукнар - сукновал
коминар - трубочист
домонтар - домосед
ковзаняр - конькобежец
звіздар - звездочет
віршар - стихотворец
плотар - плотогон
лікар - врач
поштар - почтальон
нотар - нотариус
орендар - арендатор
перукар - парикмахер
бенкетар - участник банкета
словникар - составитель словаря
срібляр / золотяр - серебряных / золотых дел мастер
Кстати, -арню, -ерню удачно используют украинские бизнесы, образуя названия-оказионализмы: "Реберня", "Новинарня", "Освітарня", "Манікюрня".
"Есть у нас и "сіткарні" - места, где плетут маскировочные сетки нашим защитникам. Забавно, что как-то в СМИ назвали женщин, которые плетут эти сетки, "пліткарками". Нет, они "сіткарки". Не бойся языка, творите его", - подчеркнула Васильева.
Раньше мы писали о том, какие слова из русского языка мы часто путаем с украинскими.
А еще рассказывали о 10 самых распространенных русизмов, которые используют все украинцы.