От Венгрии до Косово: с кем сыграет сборная Украины в следующей Лиге наций

По итогам матчей плей-офф окончательно формировались составы дивизионов А и В следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Он состоится в сезоне-2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейского футбола .

Сборная Украины не смогла повыситься в классе в Лиге наций. Такая же судьба постигла и сборную Австрии, которая не выдержала экзамена сербами. А вот Турция и Греция пробились в дивизион А, вытеснив оттуда соответственно Венгрию и Шотландию.

Лига наций УЕФА-2024/25, плей-офф А/B

Украина - Бельгия - 3:1, 0:3

Турция - Венгрия - 3:1, 3:0

Австрия - Сербия - 1:1, 0:2

Греция - Шотландия - 0:1, 3:0

В плей-офф за право играть в Лиге В преуспела только сборная Косова, которая одолела в стыках нашего будущего соперника в отборе ЧМ-2026 - Исландию. Другие команды остались на предыдущих уровнях.

Плей-офф В/С

Косово - Исландия - 2:1, 3:1

Армения - Грузия - 0:3, 1:6

Болгария - Ирландия - 1:2, 1:2

Словакия - Словения - 0:0, 0:1

Незакрытым пока остается вопрос дивизионов C и D. Здесь матчи плей-офф будут сыграны 26 и 31 марта. За право играть в Лиге С поспорят Гибралтар с Латвией и Мальта с Люксембургом.

Составы дивизионов в Лиге наций УЕФА-2026/27

Лига А: Испания, Франция, Германия, Португалия, Италия, Нидерланды, Хорватия, Дания, Бельгия, Сербия, Англия, Чехия, Норвегия, Уэльс, Греция, Турция.

Лига B: Венгрия, Шотландия, Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария, Украина, Австрия, Грузия, Словения, Ирландия, Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово.

Лига С: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан, Финляндия, Эстония, Кипр, Беларусь, Фареры, Словакия, Болгария, Армения, Сан-Марино, Молдова.

Лига C или D: Латвия, Люксембург, Гибралтар, Мальта.

Лига D: Лихтенштейн, Андорра, Литва, Азербайджан.

Матчи группового этапа следующей Лиги наций состоятся с 21 сентября по 17 ноября 2026 года.