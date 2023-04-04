Педиатр рассказала об опасной детской болезни и назвала ее симптомы

Инфекционный мононуклеоз - это вирусная болезнь, ее вызывает вирус Эпштейн-Барра (ВЭБ), сопровождается болью и воспалением в горле, увеличением лимфоузлов, лихорадкой, слабостью.
О симптомах инфекции рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.
Чаще мононуклеозом болеют дети и подростки.
Большинство людей инфицируются ВЭБ в детстве и у них уже есть антитела к вирусу в 90-95% случаев, но иногда при первой с ним встрече может возникнуть острое заболевание-инфекционный мононуклеоз.
ВЭБ относится к семейству герпесвирусов и у него тоже есть способность переходить в латентную (неактивную) фазу, без симптомов и проявлений.
Чаще всего заражение происходит при контакте, вирус содержится в слюне, например, поцелуи, поэтому называют иногда "болезнью поцелуев", также через чихание и кашель.
Со времени заражения до появления симптомов мононуклеоза проходит в среднем от 4 до 6 недель.
У детей до 5 лет может быть всего два симптома.
Около 10% заболеваний, напоминающих по симптомам мононуклеоз, вызываются не ВЭБ (а цитомегаловирусом, вирусом герпеса 6 и 7 типа, токсоплазмозом и тд) и результат анализа на антитела или наличие ВЭБ будет отрицательным.
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