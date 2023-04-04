Педіатр розповіла про небезпечну дитячу хворобу та назвала її симптоми

Інфекційний мононуклеоз – це вірусна хвороба, її викликає вірус Епштейн-Барра (ВЕБ), супроводжується болем та запаленням у горлі, збільшенням лімфовузлів, лихоманкою, слабкістю.
Про симптоми інфекції розповіла у Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.
Найчастіше мононуклеозом хворіють діти та підлітки.
Більшість людей інфікуються ВЕБ в дитинстві й вони вже мають антитіла до вірусу в 90-95% випадків, але іноді при першій з ним зустрічі може виникнути гостре захворювання-інфекційний мононуклеоз.
ВЕБ відноситься до сімейства герпесвірусів і у нього також є здатність переходити в латентну (неактивну) фазу, без симптомів та проявів.
Найчастіше зараження відбувається при контакті, вірус міститься в слині, наприклад, поцілунки, тому іноді її називають "хворобою поцілунків", також через чхання і кашель.
З часу зараження до появи симптомів мононуклеозу проходить у середньому від 4 до 6 тижнів.
У дітей до 5 років може бути лише два симптоми.
Близько 10% захворювань, що нагадують за симптомами мононуклеоз, викликаються не ВЕБ (а цитомегаловірусом, вірусом герпесу 6 і 7 типу, токсоплазмозом тощо) і результат аналізу на антитіла або наявність ВЕБ буде негативним.
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