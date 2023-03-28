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Врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы

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Вторник 28 марта 2023 09:01
Врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы Чем опасен штамм коронавируса Кракен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине коронавирус никуда не исчез, сейчас в стране преобладает штамм Кракен, отличающийся своей заразностью. По данным ВОЗ, этот вариант XBB1.5 является самым заразным из COVID.

Какие его симптомы, и почему он так быстро распространяется, рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Что известно о штамме Кракен

  • Kraken является результатом слияния и мутации двух вариантов Omicron.
  • Этот вариант имеет более сильные связующие возможности для таргетинга на рецептор хозяина.
  • Кракен не более опасен, чем исходный вариант Omicron.
  • Кракен так быстро распространяется, так как меньше людей носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. И по сравнению с 2020-2021 годами, гораздо больше людей собираются с родными или путешествуют.

Симптомы штамма Кракен

Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых в зависимости от статуса вакцинации, возраста и состояния здоровья.

До появления симптомов может пройти от 2 до 14 дней после контакта

Вас считают заразным за 1-2 дня до появления симптомов, и вы все еще заразны по меньшей мере 2-3 дня после появления симптомов

В начале болезни появляется кашель, потеря вкуса и обоняния, лихорадка.

Дальнейшие симптомы

  • Одышка ощущение усталости или истощения,
  • нехватка энергии мышечные боли или боли в суставах
  • головная боль, которая длится дольше обычного
  • заложенность носа или насморк
  • боль в горле или дискомфорт, першение, потеря голоса
  • потеря аппетита
  • диарея тошнота или рвота.

Какие группы риска

  • Пожилые люди.
  • Невакцинированные лица.
  • Люди с ослабленной иммунной системой.

Как обезопасить себя

Вакцинация остается нашей лучшей защитой от будущих волн COVID-19, поэтому по-прежнему важно, чтобы люди как можно быстрее получили все дозы, показанные им.

Подумайте над тем, чтобы носить маску, особенно если у вас высокий риск заразиться вирусом. Во время тестируйтесь и изолируйтесь.

Читайте также, когда в мире завершится пандемия COVID-19.

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