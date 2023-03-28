Врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы

В Украине коронавирус никуда не исчез, сейчас в стране преобладает штамм Кракен, отличающийся своей заразностью. По данным ВОЗ, этот вариант XBB1.5 является самым заразным из COVID.

Какие его симптомы, и почему он так быстро распространяется, рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Что известно о штамме Кракен

Kraken является результатом слияния и мутации двух вариантов Omicron.

Этот вариант имеет более сильные связующие возможности для таргетинга на рецептор хозяина.

Кракен не более опасен, чем исходный вариант Omicron.

Кракен так быстро распространяется, так как меньше людей носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. И по сравнению с 2020-2021 годами, гораздо больше людей собираются с родными или путешествуют.

Симптомы штамма Кракен

Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых в зависимости от статуса вакцинации, возраста и состояния здоровья.

До появления симптомов может пройти от 2 до 14 дней после контакта

Вас считают заразным за 1-2 дня до появления симптомов, и вы все еще заразны по меньшей мере 2-3 дня после появления симптомов

В начале болезни появляется кашель, потеря вкуса и обоняния, лихорадка.

Дальнейшие симптомы

Одышка ощущение усталости или истощения,

нехватка энергии мышечные боли или боли в суставах

головная боль, которая длится дольше обычного

заложенность носа или насморк

боль в горле или дискомфорт, першение, потеря голоса

потеря аппетита

диарея тошнота или рвота.

Какие группы риска

Пожилые люди.

Невакцинированные лица.

Люди с ослабленной иммунной системой.

Как обезопасить себя

Вакцинация остается нашей лучшей защитой от будущих волн COVID-19, поэтому по-прежнему важно, чтобы люди как можно быстрее получили все дозы, показанные им.

Подумайте над тем, чтобы носить маску, особенно если у вас высокий риск заразиться вирусом. Во время тестируйтесь и изолируйтесь.