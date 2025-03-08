Педан и Решетник назвали три главных правила длительных отношений: вот, что нужно делать

По словам Педана и Решетника, в отношениях стоит придерживаться трех принципов: поддерживать партнера, слушать и уметь быть подкаблучником! В шутку или серьезно, но звезды уверены: ключом к счастливой многолетней любви является понимание и компромиссы.

1. Слушать и слышать партнера

По словам Решетника, в отношениях нужно уметь не только слушать, но и слышать партнера.

"Первый совет - слышать партнера и, несмотря на какие-то ссоры идти на примирение. Например, в наших отношениях это делаю я, чтобы не тратить время на ссоры", - признался ведущий.

Педан отметил, что также важно открыто говорить о своих переживаниях.

"Надо слушать, что тебе хотят сказать, и не бояться говорить. Когда ты стараешься выслушать своего партнера, тогда, может, и не придется ссориться и просить прощения", - добавил он.

2. Поддерживать и верить в партнера

Решетник заявил, что в длительных отношениях важно верить в любимого человека. Он отметил, что мужчины часто сомневаются в себе, поэтому для них важна поддержка женщины.

"Второй совет - верить в своего партнера, вдохновлять, делать комплименты и всегда поддерживать, особенно мужчин. Мы такие создания, которые постоянно в себе сомневаются, а наши музы - они вдохновляют. И мы тогда окрыляемся", - поделился Григорий.

Педан отметил, что в отношениях важно уважать свободное пространство и увлечения друг друга. Нужно давать друг другу развиваться.

"Сейчас моя жена нашла себя как сексолог, как детский тренер по половому воспитанию и учится на психолога. Для этого нужно много времени, поэтому я то с Мариком посижу, мы чередуемся, поддерживаем друг друга. И это очень классно, когда твоя семья находит себя", - рассказал Александр.

Александр Педан с женой и сыном (фото: instagram.com/pedanos)

3. Иметь общие интересы

Решетник отметил необходимость иметь общие интересы, которые будут объединять пару.

"Еще важно иметь развитие в отношениях. То, что вас объединяет. И это не только дети, хотя они являются фундаментом. Это то, чего вы хотите достичь", - поделился Решетник.

В ответ Педан дал еще один совет:

"Мой третий совет - быть классным подкаблучником. Не бороться, чтобы быть главным в семье, а отдать это женщине".

"У кого двое, трое и больше детей, - те однозначно подкаблучники", - поддержал в шутку коллегу Решетник.

Григорий Решетник с сыновьями (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Напомним, Александр Педан уже 21 год счастливо женат на преподавательнице Инне, с которой воспитывает дочь Валерию и сына Марка. В свою очередь Григорий уже 15 лет состоит в браке с блогером Кристиной, от которой имеет трех сыновей Ивана, Дмитрия и Александра. Ведущие на собственном опыте знают, что такое долговременные отношения и каких правил следует придерживаться, чтобы оба в паре были счастливы.

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