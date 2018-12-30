Педан відтворив найвідомішу сцену з "Іронії долі"

Олександр Педан (фото: РБК-Україна)

Гуморист представив власне бачення знаменитої сцени

Олександр Педан завжди мріяв побувати на місці Андрія Мягкова - а саме - виконати роль Жені Лукашина у самому новорічному фільмі всіх часів - "Іронія долі". В Instagram український гуморист відтворив одну з найвідоміших сцен фільму - фінальне возз'єднання Наді й Жені.

За допомогою монтажу відео створюється враження, що комік розмовляє саме з героїнею Барбари Брильської - виконавицею ролі Наді Шевельової.

"Мало хто знає, що взагалі партнером Барбари Брильської мав бути я, ось вам ці рідкісні кадри", - пише Педан.

Відео: instagram.com/pedanos/

Правда, зробив він це досить оригінально - почавши сцену зі слів "Че ти приперлася?".

"Як ти мене знайшла? Я поміняв прізвище, я переїхав в інше місто, я зробив дві пластичні операції!, - запитує Педан у героїні Брильської.

"Ти забув у мене свій віник", - відповідає Барбара.

Скріншот поста: instagram.com/pedanos/

Фолловери прийшли в захват від ідеї та її виконання. Вони залишили безліч коментарів.

"Ти як завжди прекрасний, Саша. Обожнюю тебе і з Новим Роком", - захоплюється masha_gera1324.

"Шедеврально!", - вигукує victory_white_horse.

"Ахахх це сильно!", - пише evgeniymarunya.

Скріншот коментарів: instagram.com/pedanos/

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Відео РБК-Україна