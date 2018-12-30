ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Педан відтворив найвідомішу сцену з "Іронії долі"

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2018 - 15:42
Педан відтворив найвідомішу сцену з "Іронії долі"
Олександр Педан (фото: РБК-Україна)

Гуморист представив власне бачення знаменитої сцени

Олександр Педан завжди мріяв побувати на місці Андрія Мягкова - а саме - виконати роль Жені Лукашина у самому новорічному фільмі всіх часів - "Іронія долі". В Instagram український гуморист відтворив одну з найвідоміших сцен фільму - фінальне возз'єднання Наді й Жені.

За допомогою монтажу відео створюється враження, що комік розмовляє саме з героїнею Барбари Брильської - виконавицею ролі Наді Шевельової.

"Мало хто знає, що взагалі партнером Барбари Брильської мав бути я, ось вам ці рідкісні кадри", - пише Педан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Oleksandr Pedan (@pedanos)

Відео: instagram.com/pedanos/

Правда, зробив він це досить оригінально - почавши сцену зі слів "Че ти приперлася?".

"Як ти мене знайшла? Я поміняв прізвище, я переїхав в інше місто, я зробив дві пластичні операції!, - запитує Педан у героїні Брильської.

"Ти забув у мене свій віник", - відповідає Барбара.

Педан відтворив найвідомішу сцену з &quot;Іронії долі&quot;

Скріншот поста: instagram.com/pedanos/

Фолловери прийшли в захват від ідеї та її виконання. Вони залишили безліч коментарів.

"Ти як завжди прекрасний, Саша. Обожнюю тебе і з Новим Роком", - захоплюється masha_gera1324.

"Шедеврально!", - вигукує victory_white_horse.

"Ахахх це сильно!", - пише evgeniymarunya.

Педан відтворив найвідомішу сцену з &quot;Іронії долі&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/pedanos/

Нагадаємо, раніше ми писали про 8 подарунків на Новий рік, які підійдуть всім.

Зазначимо, що на новорічні свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі.

Також ми публікували передноворічне відео з піснею Семена Слєпакова "Важкий рік".

Відео РБК-Україна

Топ-10 оригінальних привітань з Новим роком Ідеальний десерт для новорічного столу: рецепт запеченої груші з сиром
Новини України Новий рік
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся