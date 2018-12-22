Педан "сфотографувався" з Бредом Піттом і Дженніфер Лоуренс (фото)

Фото: (instagram.com/pedanos)

Актор "став" Бредлі Купером

Відомий український комік і телеведучий Олександр Педан продовжує створювати неймовірні пародії на зірок. Цього разу він "отримав" Оскара в образі Бредлі Купера в оточенні Бреда Пітта, Дженніфер Лоуренс, Джулії Робертс та інших всесвітньо відомих акторів. Забавна пародія опублікована на сторінці ведучого в соціальній мережі Instagram.

"А як вам таке зоряне Селфі? У нас тут свій Оскар", — написав артист.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/pedanos

Фото: (instagram.com/pedanos)

В коментарях шанувальники назвали своїх фаворитів на зоряному фото і прокоментували пародію Педана. Багато оцінили естетику фото і навіть вказали на знімку з провідним деяких знаменитостей.

"Круте фото", "Дуже гарно", "Я коли дивився, взагалі Настю Елисеевну не впізнав, капець красуня", "Ваше фото краще", "Дуже класні", "Бомбічески", "Ти крутий, обожнюю тебе", — пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/pedanos

Раніше ми писали, що Никитюк, Педан та інші розповіли, що їм подарував святий Миколай.

Нагадаємо, що Педан повторив "голе" фото Полякової.

Відео: РБК-Україна