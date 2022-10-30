Печенье для детей за 15 минут: ингредиенты точно есть в вашем холодильнике

Ингредиенты для печенья

Для приготовления кунжутного печенья вам понадобится:

1 яйцо

щепотка соли

50-60 граммов сахара

150 граммов кунжута

70 граммов муки

50 граммов сливочного масла

1/2 чайной ложки разрыхлителя

2 столовые ложки мака (по желанию)

Готовим печенье

Кунжут слегка обжарьте на сковороде. Если брали мак, тогда залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.

Предварительно достаньте масло, и когда оно станет мягким, взбейте с сахаром. Добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и перемешайте с помощью миксера. До всей смеси добавьте кунжут и мак, перемешайте.

Чтобы легче было сформировать печенье, поставьте тесто в холодильник на час-два или воспользуйтесь двумя чайными ложками.



Выпекайте печенье в духовом шкафу при 170-180 градусах примерно 15 минут до румяного цвета.

Такое кунжутное печенье подходит и деткам, и взрослым. Потому спешите поделиться с родными.