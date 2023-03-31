В пещере под Тернополем обнаружили трипольские ритуальные артефакты. Им 5000 лет (видео)

Что именно нашли в пещере

В пещере ученые обнаружили большую амфору, 5 выжженных из глины женских фигурок и клыки взрослого кабана. А также фрагменты рисованной керамической посуды, орудия труда из кремня и рога оленя.

"В одном месте обнаружили большую амфору или так называемый зерновик. В нем хранили запасы пищи и воды. В другом месте, под скалой, когда-то уже проводили исследования. Казалось бы, культурный слой нарушен. Но была еще небольшая ниша, в которую может вместиться только рука. Мы расчистили это место и увидели, что там были плотно сложены терракотовые фигурки. Они сделаны из выжженной глины. Фигурки женские, их было пять штук", - рассказывает ученый.

Терракотовые фигурки нашли в нише в пещере (скриншот из видео)

Михаил Сохацкий уточняет, что на фигурках были клыки кабана. Он предполагает, что это мог быть ритуальный обряд древних земледельцев трипольской культуры, которые специально спрятали фигурки в отдаленном участке пещеры.

Также ученый подчеркнул, что терракотовые фигурки хорошо сохранены. Сейчас находки консервируют, а затем их будут исследовать подробнее.

Тайны трипольской пещеры

"Трипольцы начали селиться на берегах Збруча и Серета уже более 5 тыс. лет назад. Здесь они сооружали глинобитные жилища, изготовляли керамическую посуду. Места для поселения выбирали с плодородными почвами для земледелия и пастбищами для разведения скота", - говорится в сообщении музея в Facebook.

Ученые отмечают, что впервые около 3600 г. до н.э. трипольцы разведали и заселили приходную часть огромного лабиринта пещеры Вертеба. Его использовали около 800 лет.

Лабиринт сложен, петлеобразен и слишком запутан. Общая протяженность исследованной части составляет более 9 км.

"Отсюда происходит одна из самых больших коллекций качественной расписной керамики терракотовых скульптур. В настоящее время - это ключевая достопримечательность для изучения антропологического и генетического состава населения трипольской культуры", - заявляют в музее.

В пещере Вертеба работники музея проводят исследования ежегодно с 1995 года под руководством М. Сохацкого.

Михаил Сохацкий во время археологических раскопок (фото: Фото: М. Сохацкий)