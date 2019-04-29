Не журіться через холод: синоптик підбадьорила українців "бонусами"

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, буде мало відрізнятися від сьогоднішньої - пройдуть дощі та грози в західних, північних і східних областях, а в південних і центральних регіонах (крім Одеської та Вінницької областей) буде сонячно та сухо. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

При цьому вона зазначила, що атмосферні процеси вже набувають літнього типу.

Згідно із прогнозом синоптика, холодна повітряна маса охопить більшість областей України, і у вівторок температура повітря складе в денний час лише +9... +13 градусів. Але на Півдні та місцями в центральних областях ще можна грітися - очікується +18... +23 градуси.

У нічний час буде холодно - стовпчики термометрів покажуть від +3 до +7 градусів, а в Сумській області буде від +2 до +4 градусів.

Ілюстративне фото: Дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)

До холодної погоди на Півночі і Заході приєднається поривчастий вітер, іноді до сильного.

У Києві в останній день квітня буде волого і холодно, прогнозується вітер.

Вдень температура повітря в столиці складе близько +12 градусів.

"Не журіться холодним повітрям... Адже все одно цвіт з яблунь, персиків нікуди ще не дівся, нарциси, кульбабки радують око і бузок вже практично на підході", - підбадьорила Діденко українців.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося раніше, в Україні 29 квітня оголосили штормове попередження.

Додамо також, що на Великдень негода здивувала жителів Тернопільської області снігом із градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки.

До слова, в найближчі дні, згідно із прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода не покращиться. З 29 квітня по 3 травня дощитиме і прохолодно, і тільки в середині тижня прогнозується невелике потепління.