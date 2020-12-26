Роботи в Чорнобилі на річці Прип'ять загрожують 8 мільйонам українців: вчені б'ють на сполох

Чорнобильський заповідник (фото: Денис Вишневський / facebook.com/zapovidnyk2018

Поглиблення річки Прип'ять, яка протікає повз Чорнобильський ядерний реактор, здатне призвести до радіоактивного забруднення питної води для 8 мільйонів людей в Україні.

Вчені та екологи попереджають про серйозну небезпеку через роботи по відновленню водного шляху між Балтійським і Чорним морями. Про це пише The Guardian.

Наголошується, що днопоглиблювальні роботи на річці Прип'ять почалися в липні і є частиною міжнародного проекту по створенню водного шляху E40 протяжністю 2000 км, що проходить через Польщу, Білорусь та Україну.

Річка вже була вирита щонайменше в семи різних місцях, п'ять з яких знаходяться в межах 10 миль від чорнобильського реактора.

Це суперечить рекомендаціям Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), згідно з яким чорнобильська зона відчуження повинна залишатися незайманою через ядерне забруднення внаслідок катастрофи 26 квітня 1986 року.

Вчені кажуть, що через роботи на Прип'яті, в зоні відчуження на поверхню можуть піднятися радіонукліди, які забруднять питну воду на Поліссі.

Тендер на проведення днопоглиблювальних робіт з поглиблення та очищення дна Прип'яті виграла українська компанія "Собі". Як вказується в публікації на їх Facebook-сторінці, робота почалася в липні.

Роботи з днопоглиблення річки Прип'ять (фото: facebook.com/tovsobi)

Представник компанії "Собі" Дмитро Надєєв розповів, що компанія замовила дослідження за радіації та взяла проби ґрунту.

"Аналіз показав, що роботи можна проводити безпечно, але всіх робочих забезпечили засобами індивідуального захисту і дозиметрами", - заявив він і додав, що вчені щодня беруть проби води нижче за течією від місця проведення робіт.

Все на проект Е-40 було виділено урядом 12 мільйонів гривень. За планами, водний шлях простягнеться від Гданська у Польщі, через південь Білорусі до Херсону і стане найдовшим у Європі - у 25 разів довше за Панамський канал.

Перед його початком міністерства, компанії та Євросоюз замовили техніко-економічне обґрунтування проекту.

Разом з тим ряд неурядових організацій виступили з попередженнями, що уряд порушує закон, не провівши оцінку впливу на навколишнє середовище, як того вимагає українське законодавство.

На думку природоохоронних організацій, техніко-економічне обґрунтування E-40, проведене в 2015 році Морським інститутом у Гданську, не оцінили належним чином наслідки радіоактивного забруднення, яке може виникнути через роботи з поглиблення дна в зоні відчуження.

Як пише The Guardian, Мінінфраструктури України, яке займається проектом Е-40, не відповіло на питання видання.

У французькій неурядовій організації "Асоціація контролю за радіоактивністю на заході" (Асго) нагадали, що МАГАТЕ рекомендувало залишити забруднений осад у Київському водосховищі у спокої, щоб запобігти ураження населення, яке проживає нижче за течією.

"У цьому контексті, споруди Е-40 не є доцільним", - заявили в Acro.

"Те, що вони хочуть побудувати шлюз і пускати кораблі дуже близько до чорнобильського реактора, - для мене це неймовірно. Це найбільш забруднена частина зони відчуження", - зазначив глава Acro, ядерний фізик Давид Бойл.

Роботи з днопоглиблення річки Прип'ять (фото: facebook.com/tovsobi)

Нагадаємо, нещодавно вчені після проведення досліджень заявили про те, що радіація в Чорнобилі виявилася небезпечнішою, ніж вважали.

Також повідомлялося, що в кінці липня фахівці Національної екологічної ради заявили, що роботи з днопоглиблення, які почалися на річці Прип'ять, можуть призвести до смертельної загрозу поширення радіації по всій акваторії Дніпра.