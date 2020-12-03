В ПДР внесли зміни, що стосуються певної категорії людей

Кабмін вніс зміни в ПДР (колаж РБК-Україна)

Кабінет міністрів України вніс певні зміни в Правила дорожнього руху. Вони стосуються людей з інвалідністю, які пересуваються на спеціальних візках. Цю постанову про зміни в ПДР схвалено на засіданні уряду, передає УНІАН.

Згідно з новими змінами, люди на інвалідних візках мають право рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних дорогах зі швидкістю пішохода, а також рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Крім цього, вони мають право на перетин проїжджої частини дороги по позначених пішохідних переходах.

Також люди на інвалідних візках мають право пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі дороги, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою і без трамвайної колії посередині.

Люди з інвалідністю повинні використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла-коляски, але не повинні перевозити пасажирів і вантажі, які заважають управління.

Крім того, на кріслах-колясках, повинні бути світловідбиваючі пристрої, а в нічний час на них повинні бути зовнішні світлові прилади.

Як ми раніше повідомляли, в Україні вступили в силу нові Правила дорожнього руху. Вони стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Також ми повідомляли, що система автофіксацій порушень ПДР почала штрафувати водіїв "евроблях".