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В Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху: що змінилося

Середа 25 листопада 2020 09:48
В Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху: що змінилося
В Україні почали діяти нові ПДР (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нові правила дорожнього руху стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів

В Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху. Вони стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Про це повідомляють на Facebook-сторінці МВС. Читайте в нашому матеріалі, як будуть діяти нові ПДР.

Для водіїв і пасажирів

Тепер водій і пасажири таксі повинні пристібатися під час руху в населеному пункті. Правило поширюється і на інструкторів з водіння — вони повинні бути пристебнуті під час руху в населеному пункті, так і за його межами. Це стосується переднього і заднього сидінь.

Виключенням можуть бути водії та пасажири з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо. Також водії та пасажири оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Категорично заборонено змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Для велосипедистів

Тепер велосипедистам дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

Пішоходи

Тепер пішоходам потрібно обов'язково використовувати світловідбиваючі елементи (стрічку, наклейку, жилет, одяг з такими елементами і т. п.) у темний час доби і в умовах недостатньої видимості. Це стосується пішоходів, які рухаються близько проїзної частини чи узбіччя. Такі правила вказані в п. 4.4 ПДР України.

Як ми раніше писали, система автофиксации порушень ПДР почала штрафувати водіїв "евроблях".

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