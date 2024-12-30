Павел Зибров сказал, за сколько денег сбреет усы

В этом году артист заявил, что сбрил бы усы за танк, который шурует по россиянам В этом году артист заявил, что сбрил бы усы за танк, который шурует по россиянам (стоимость западных танков стартует примерно от трех миллионов долларов - Ред.). Знаменитость говорит, что эти слова еще актуальны.. Знаменитость говорит, что эти слова еще актуальны.

"Да, в этом году я заявил, что готов сбрить свои легендарные усы, но лишь за большие деньги (стоимость западных танков стартует примерно от трех миллионов долларов - Ред.) и тут дело не только в их внешней ценности. Усы - это мой бренд, мой узнаваемый образ, даже больше - часть моего характера. Я их в шутку называю «антеннами», которые связывают меня с космосом, с вдохновением, с творчеством. К тому же усы я застраховал на солидную сумму - это мое украшение и гордость", - сказал Зибров.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Впрочем, говорит певец, он смог бы с ними попрощаться, если это действительно поможет в важном деле.

"И не просто так, а за такие деньги, которых бы хватило, чтобы купить танк для наших Вооруженных сил. И на том танке я бы написал: "За победу! Добьем врага!" Вот тогда я бы с честью пожертвовал своими усами ради победы Украины", - заверил Павел.

А вот предложений интересных по поводу этого пока к нему не поступало.

"Если такая возможность появится, буду готов рассмотреть ее. Как я уже говорил, усы - это моя уникальность и часть моего имиджа, но для меня сейчас важнее то, что происходит в стране, и что мы можем сделать для ее победы. Если мои усы помогут нашей армии и приблизят мир, я готов на такую жертву. Важно, чтобы каждый из нас поддерживал наших воинов и приближал победу", - подытожил исполнитель.

Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)