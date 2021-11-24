Павелка звинуватили в зупинці заводу з виробництва штучних полів вартістю 8 мільйонів доларів

За словами блогера, вперше про цей завод заговорили в травні 2020 року, коли факт переїзду заводу підтвердив нардеп ВР Максим Ефімов.

"Чому в Краматорськ і хто такий Максим Ефімов? А все дуже просто, Максим Єфімов - керівник асоціації футболу Донецької області і дуже близький друг Павелка. А в Краматорськ, бо там Єфімов вважається неофіційним королем міста", - пояснює Андріюк.

Чому саме Краматорськ був обраний як нове місце для дислокації заводу, блогер пояснює так: "Ідея перенесення заводу в Краматорськ дуже проста і, як виявилося, дуже вдала. Завод переїздить далеко від Києва, за оренду там платити вочевидь не потрібно і найголовніше - зникне цікавість з боку ЗМІ. Все так і сталося. Пошукайте бодай одну публікацію про діяльність чи результати цього заводу саме в Краматорську. Нуль!".

Андріюк додає, що факт відсутності інформації про завод може пояснюватись ще і тим, що завод наразі не працює.

"Як і не працював навіть від початку 2019 року. Саме тоді стало зрозуміло - нових грошей від Бюджетної програми більше не буде", - додає блогер, показуючи фото зупиненого заводу у Краматорську.

І це при тому, як підкреслює Андріюк, що обладнання, оренда, логістика, обслуговування цього заводу склало для УАФ 8 млн доларів.

"Цю суму ще у 2017 році повідомив ЗМІ тоді директор заводу - Андрій Бондаренко. І тепер ці 8 млн доларів вже понад 1,5 роки просто припадають пилом в одному з цехів Краматорська. Прикро звісно, що Андрія Павелка не запитали про те, як успішно провалити проект на 8 млн доларів. Як і не запитали про 6 оголошених підозр у кримінальних провадженнях, де фігурує саме цей завод з виробництва штучних полів. А мінімум ще 2 підозри повинні оголосити. Принаймні такою є ухвала суду, де фігурують прізвища екс-керівника заводу - Андрія Окунського та генерального секретаря УАФ - Юрія Запісоцького. І все це напряму стосується підозрілих операцій із закупівлею обладнання для цього заводу", - каже блогер.