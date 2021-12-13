Павло Зібров ошелешив заявою про весілля: "ми вже знаємо, які будуть плаття і кільця"

Павло Зібров зізнався, що готується до весілля своєї дочки Діани, яка вже 5 років зустрічається зі своїм коханим. Народний артист України зізнався, що через пандемію торжество все ніяк не проведуть.

"Не хочеться, щоб там було 20 або 30 гостей. Хочеться трохи більше, щоб і друзі з шоу-бізнесу прийшли. Ми вже знаємо, яке у Діани буде плаття, які обручки - це дизайнерська робота, тому що вона все-таки в колі художників виросла", - заявив співак.

Зібров також розповів про те, що в 2022 році його дочці виповниться 25 років. Сім'я теж обов'язково відзначатиме цю подію. На свято планують запросити і друзів, і співробітників Діани.

Дівчина працює піар-директором свого батька. Зібров зізнався, що вона іноді його перукар, візажист, і навіть SMM-фахівець.