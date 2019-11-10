Павло Глоба розповів про важкі часи для Росії: втрат не уникнути

Росії прогнозують нелегкий 2020 рік, який є роком Білого Металевого Щура. В цій думці сходяться ведучі екстрасенси і провісники РФ. Деякі ясновидці у своїх прогнозах висловили побоювання з приводу політичної стабільності в Росії, а також вони бояться за її територіальну цілісність.

Наприклад, астролог Олександр Шепс пророкує Росії в наступному році ймовірність лісових пожеж влітку. А сам літній період буде супроводжувати пекельна спека.

"Літній сезон у 2020 році може виявитися занадто спекотним і посушливим. Можуть виникнути лісові пожежі, а посуха може знищити врожай", - вважає Олександр Шепс.

Відомий астролог Павло Глоба впевнений, що Росію чекають важкі часи до 2024 року.

"Особливо ситуація буде напруженою в державному секторі економіки. Рубль буде повільно, але впевнено знецінюватися, у зв'язку з чим підприємцям і простим громадянам втрат не уникнути", - пророкує Глоба.

Також свій прогноз надала казахська провісниця Віра Ліон. Вона вважає, що територіальна цілісність Росії в 2020 році постраждає.