Пацієнт з COVID-19 з Житомира поскандалив через вечерю і потрапив під статтю

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні вже вбив трьох людей

Коронавірус в Україні діагностували вже у 21 людини, троє з них - померли. Один з хворих, про якого повідомили 19 березня, 49-річний чоловік з Житомира розповів про те, як його лікують, поскаржився на жахливі умови в палаті, крім того йому загрожує кримінальна відповідальність за порушення нового закону "Про коронавірус". Що відомо про скандального пацієнта з Житомира - в матеріалі Styler.

Хворий в середині березня разом з другом і його сином поїхав на гірськолижний курорт Австрії в розпал епідемії коронавіруса в Європі. Коли в країні оголосили карантин, вони полетіли в Меммінген (Німеччина), а звідти літаком - в Україну. В аеропорту Києва їм провели температурний скринінг і відпустили додому.

Тут чоловік вирішив, що йому потрібно самоізолюватися. Він оселився в заміському будинку, але там у нього піднялася температура. За рекомендацією сімейного лікаря чоловік зробив експрес-тест на COVID-19, який показав негативний результат, але лабораторні аналізи підтвердили коронавірус.

Після госпіталізації чоловік почав збиратися додому, бо був незадоволений умовами в лікарні. Але його не відпустили. Зараз біля його палати встановили цілодобову охорону.

При цьому пацієнт відмовився називати особи, з якими контактував в Україні. Це родичі, які зустрічали його в аеропорту. Імовірно - його батько та син. За це йому може загрожувати кримінальне покарання.

"За це передбачена кримінальна відповідальність. Ми цих людей обов'язково встановимо і перевіримо на коронавірус", - заявив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

Хворий розповів, що через три дні у нього піднялася температура до 38,2, вранці знизилася до 37,7. Він викликав лікаря, який і направив до чоловіка швидку.

По прибуттю в інфекційну лікарню, йому поставили діагноз і ізолювали в боксі, де, за його словами, "незважаючи на протяг з вікна і тонку ковдрочку, під якою дуже складно зігрітися", він проспав вісім годин. За словами пацієнта, температура в палаті +16 градусів.

Крім того, він поскаржився на вечерю - рідкий суп з шматком чорного хліба, показавши фото страв.

Коронавірус в Житомирі (фото: zhitomir.info)

"Кілька слів про умови "утримання". Чесно кажучи, це більше схоже не на місце де тебе хочуть вилікувати, а місце, де хочуть в першу чергу тебе ізолювати. Дуже брудно, холодно, в туалеті немає ні рушників, ні туалетного паперу. У боксі немає питної води, ні ложки-вилки, немає нічого!" - заявив чоловік.

Також, за його словами, заходів безпеки медики дотримуються абияк. Якщо лікарі і медсестри ще якось захищені, то санітарки "переконані фаталістки, маски носять абияк, заходів безпеки не дотримуються".

Коронавірус у Житомирі (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали подробиці про нових хворих коронавірусом в Україні, про діагноз яких стало відомо 19 березня.