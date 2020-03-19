Пациент с COVID-19 из Житомира поскандалил из-за ужина и попал под статью

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине уже убил троих людей

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 21 человека, трое из них - умерли. Один из заболевших, о котором сообщили 19 марта, 49-летний мужчина из Житомира рассказал о том, как его лечат, пожаловался на ужасные условия в палате, кроме тому ему угрожает уголовная ответственность за нарушение нового закона "О коронавирусе". Что известно о скандальном пациенте из Житомира - в материале Styler.

Заболевший в средине марта вместе с другом и его сыном поехал на горнолыжный курорт Австрии в разгар эпидемии коронавируса в Европе. Когда в стране объявили карантин, они полетели в Меммингем (Германия), а оттуда самолетом - в Украину. В аэропорту Киева им провели температурный скрининг и отпустили домой.

Здесь мужчина решил, что ему нужно самоизолироваться. Он поселился в загородном доме, но там у него поднялась температура. По рекомендации семейного врача мужчина сделал экспресс-тест на COVID-19, который показал отрицательный результат, но лабораторные анализы подтвердили коронавирус.

После госпитализации мужчина засобирался домой, так как был недоволен условиями в больнице. Но его не отпустили. Сейчас возле его палаты установили круглосуточную охрану.

При этом пациент отказался называть лица, с которыми контактировал в Украине. Это родственники, которые встречали его в аэропорту. Предположительно - его отец и сын. За это ему может грозить уголовное наказание.

"За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы этих людей обязательно установим и проверим на коронавирус", - заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Заболевший рассказал, что через три дня у него поднялась температура до 38,2, утром снизилась до 37,7. Он вызвал врача, который и направил к мужчине скорую.

По прибытию в инфекционную больницу, ему поставили диагноз и изолировали в боксе, где, по его словам, "несмотря на сквозняк из окна и тонкое одеяльце, под которым очень сложно согреться", он проспал восемь часов. По словам пациента, температура в палате +16 градусов.

Кроме того, он пожаловался на ужин - жидкий суп с куском черного хлеба, показав фото еды.

Коронавирус в Житомире (фото: zhitomir.info)

"Несколько слов об условиях "содержания". Честно говоря это больше похоже не на место где тебя хотят вылечить, а место, где хотят в первую очередь тебя изолировать. Очень грязно, холодно, в туалете нет ни полотенца, ни туалетной бумаги. В боксе нет питьевой воды, нет ложки-вилки, нет ничего!" - заявил мужчина.

Также, по его словам, меры предосторожности медики соблюдают кое-как. Если врачи и медсестры еще кое-как защищены, то санитарки "убежденные фаталистки, маски носят кое-как, мер предосторожности не соблюдают".

Коронавирус в Житомире (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали подробности о новых заболевших коронавирусом в Украине, о диагнозе которых стало известно 19 марта.