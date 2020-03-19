Коронавірус проник ще у дві області: померла 56-річна жінка

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні дістався до центру України

Коронавірус в Україні добрався до Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. Що відомо про нових хворих, скільки інфікованих і загиблих, в якому вони стані - в матеріалі Styler.

У МОЗ підтвердили інфікування ще трьох людей. Всього 19 березня стало відомо про п'ять нових випадків: Київ (1), Житомир (1), Дніпропетровська (2), Івано-Франківська (1) області. Пацієнтка з Прикарпаття, на жаль, померла.

Таким чином всього 21 людина заразилася COVID-19, троє з них - померли.

Коронавірус в Україні (скрін: facebook.com/moz.ukr)

Дніпропетровська область

За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка обидва хворих перебувають під пильним наглядом лікарів.

Пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону. Їх стан стабільний. Зараз медики докладають всіх зусиль, щоб встановити всіх, з ким контактували інфіковані. Вони будуть обстежені і ізольовані.

Івано-Франківська область

56-річна жінка захворіла 13 березня і поскаржилася сімейному лікарю на підвищену температуру і сухий кашель. 16 березня у неї почалася сильна задишка, в інфекційній лікарні жінку підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Але було вже пізно, у пацієнтки розвинулася пневмонія. Про це розповів т.в.о. голови облдержадміністрації Віталій Федорів.

У МОЗ заявили, що жінка довго займалася самолікуванням, не звертаючись до медиків. Вона померла через добу після госпіталізації. А тест на коронавірус підтвердився вже посмертно.

Нагадаємо, що раніше 19 березня коронавірус виявили у двох чоловіків - один з Києва, другий - з Дніпра. COVID-19 уже в п'яти областях України - Чернівецькій, Київській, Житомирській і Дніпропетровській. Всього 21 випадків, 3 з них - летальні.