"Патриотический абсурд". Учителей в РФ выставили на посмешище, заставив носить шлемы из фольги

В Воронежской области России учителя изготовили и надели на головы шапочки из фольги. Но большего абсурда ситуации добавляет то, что инициатором этого "патриотического перформанса" оказался пранкер из Беларуси, который от имени кремлевских властей разослал в школы приказ о создании так называемых "шлемов Отечества".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше об акции, которая выставила российских педагогов на посмешище.

Детали пранка над российскими учителями

Белорусский акционист Владислав Бохан, представившись чиновником из регионального отделения пропутинской партии "Единая Россия", разослал в школы Воронежской области фальшивое распоряжение о проведении мастер-класса "шлемов Отечества".

В документе говорилось о необходимости изготовить защитные головные уборы из фольги для защиты от "облучения спутниками НАТО". Инструкцию по изготовлению таких "шлемов" пранкер составил с помощью ChatGPT.

К удивлению Бохана, многие учителя отнеслись к этой задаче со всей серьезностью. Они провели мастер-классы, изготовили фольговые шапочки, похвастались результатами в соцсетях и даже просили выдать им диплом или сертификат об участии. В целом опозорились учителя семи школ области.

Российские учителя позировали в шапочках из фольги (фото: русские СМИ)

Интересно, что после скандала в минобразовании Воронежской области похвалили учителей за участие в акции. Чиновники считают, что педагоги "в который раз продемонстрировали свое патриотическое настроение, высокое усердие и креативный подход к любой задаче" и отметили, что "шлемы" из фольги выглядят очень убедительно).

В то же время пропутинских чинуш "разочаровало, что учителя не смогли отличить настоящую партийную инициативу от неуместной шутки".

В свою очередь пользователи сети активно обсуждают доверчивость учителей и нелепость ситуации. Многие видят в этом отражение общего климата в российском обществе, где критическое мышление часто подавляется, а педагоги склонны бездумно выполнять любые указания сверху, не задумываясь об их логичности и обоснованности.

Добавим, что это не первый случай, когда Бохан проводит подобные акции. Ранее он уже организовывал фальшивые мероприятия в школах других регионов России. Например, в 2023 году он убедил руководство школ в Архангельской области агитировать за себя как за "героя СВО" и "потомственного помора".

Предыдущая акция (фото: российские СМИ)