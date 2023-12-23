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Патриот или предатель? Кто такой Алексей Печий и почему он сбежал из Украины

Кто такой Алексей Печий (фото: социальные сети)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский журналист и телеведущий Алексей Печий не вернулся из-за границы после командировки на Саммит ЕС в Брюсселе. Об этом он самостоятельно написал в социальных сетях и закрыл страницы для новых подписчиков.

РБК-Украина (проект Styler) собрало об Алексее Печии информацию из открытых источников и рассказывает, что о нем известно.

При подготовке материала использовались источники: YouTube-канал и Telegram-канал Алексея Печия, материалы "Суспільного Харків", социальные сети.

Кто такой Алексей Печей

Последние несколько лет Алексей Печий работал на 24 канале журналистом, ведущим и международным обозревателем. Однако его карьера начиналась с работы в студии на "Суспільному Харків".

В сети есть запись прямого эфира, где Печий общался с художником Никитой Титовым.

Скриншот

В 2020 году он начал работать в утреннем шоу 24 канала "Ранок 24" вместе с Юлией Калиновской.

Алексей Печий из бывшей соведущей программы "Ранок 24" (фото: facebook.com/yulia.kalinovskaya)

Во время полномасштабной войны Алексей Печий стал автором и ведущим программы "World Of The Future". Позже у него также появился проект "Печий Live" на 24 канале.

В социальных сетях Алексей Печий довольно активный пользователь. Он ведет свой канал на YouTube и Telegram. Оба они на русском языке.

После того как Путин признал так называемые ЛДНР независимыми 21 февраля 2022 года, Печий заявил, что Россия может начать полномасштабную войну в Украине.

 

Бегство Изжога из Украины

14 и 15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, куда был аккредитован Алексей Печий. Когда событие завершилось, ведущий не вернулся в Украину. Только через неделю он попытался объяснить свою позицию.

В начале он подчеркнул, что свой вклад в приближающуюся победу он начал делать еще с первых минут полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Главная цель журналиста заключается не только в донесении информации, а в первую очередь в формировании отношения зрителей к определенным событиям. Весь период полномасштабной войны именно общественное мнение на Западе влияло на окончательные решения наших партнеров и союзников о дальнейшей помощи Украине. А на общественное мнение, в свою очередь, влияли журналисты", - пишет он.

После Саммита ЕС он сделал вывод, что в Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".

"Я принял сложное для себя решение и осознаю, что в Украине меня ждет общественное осуждение. Впрочем, как украинский журналист, я продолжу информационную борьбу за Украину, работая с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки дня в западном обществе", - добавил Печий.

Он также отметил, что будет помогать украинской армии независимо от того, где находится.

 

Ранее мы сообщали о том, что член украинской сборной по рыболовству Артур Билан скрылся за границу во время соревнований в Италии.

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