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Патріарх Кирило залякав віруючих кінцем світу: всі подробиці

Субота 22 серпня 2020 16:00
Патріарх Кирило залякав віруючих кінцем світу: всі подробиці
Патріарх Кирило залякав кінцем світу (фото: kremlin.ru)
Автор: Дарья Русина

Патріарх відповів на хвилююче багатьох питання

Патріарх Кирило зробив заяву про вселенський кінець світу. Також порадив людям замислитися про власний кінець світу - про смерть. Також предстоятель РПЦ додав, що для людей, які сповідують християнство, питання про власну смерть вельми актуальне. Про це повідомили на сайті РПЦ.

Після того, як патріарх розтлумачив значення уривку з Євангелія від Матвія: "І померкнуть сонце і місяць, і зорі попадають з неба, і тоді з'явиться син людський, грядущій на хмарах у славі своїй".

Він додав, що вселенський кінець світу для будь-якої людини набагато далі, ніж кінець світу власний, адже апокаліпсис ніхто, на думку священика, що нині живуть, не застане.

"Мені часто доводилося говорити на цю тему, і по мірі того як я переконувався, що кінець світу - одна з найважливіших, може бути, тем, які хвилюють людей, прийшла мені ось така думка. Звичайно, не може бути розумною людина, якщо вона не замислюється про кінець, про загальний кінець. Але ж куди ближче до нас не той космічний кінець Всесвіту, а наш власний кінець світу", - сказав патріарх.

Також Кирило порадив якомога частіше у своєму житті звертатися до високого, слідувати принципам моральності, прагнути до піднесення через самопізнання та аналіз. Людей закликають плекати духовність всередині себе та прожити таке життя, щоб в кінцевому підсумку ні про що не шкодувати.

Нагадаємо, що на Волині священик привітав Путіна з днем ангела.

Ми писали, що у Чернівцях священик заявив, що у нього COVID-19, покашляв на журналістів і зняв на відео.

А також про те, що ПЦУ завела сторінки в популярних соцмережах.

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