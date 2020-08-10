Церква стає ближче до людей: ПЦУ завела сторінки в популярних соцмережах

ПЦУ планує постити оперативні новини в соцмережах
Православна Церква України завела сторінки в соцмережах Instagram і Twitter. Таким чином, церква вирішила віщати про добрі справи на популярних соціальних майданчиках.
У Instagram ПЦУ буде показувати цінні моменти з життя церкви, включаючи парафії, священнослужителів і вірян. Це робиться для того, щоб показати неповторні моменти і зберегти теплі спогади про них. Про це повідомляє ПЦУ на своїй сторінці в Facebook.
А на сторінці в Twitter віряни зможуть оперативно дізнатися про актуальні події та новини в церкви і у світовому православ'ї.
"Попереду - ще багато цікавого. Тому приєднуйтесь до наших нових спільнот в соціальних мережах і приєднуйтесь до створення спільної історії своєї церкви!" - зазначає ПЦУ.
Також в коментарі до новини в ПЦУ повідомили, що працюють над мобільним додатком. Про нього повідомлять, коли воно вийде.
Користувачі мережі прокоментували цю новину.
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