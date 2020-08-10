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Церква стає ближче до людей: ПЦУ завела сторінки в популярних соцмережах

Понеділок 10 серпня 2020 19:48
Церква стає ближче до людей: ПЦУ завела сторінки в популярних соцмережах
ПЦУ завела Instagram і Twitter (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

ПЦУ планує постити оперативні новини в соцмережах

Православна Церква України завела сторінки в соцмережах Instagram і Twitter. Таким чином, церква вирішила віщати про добрі справи на популярних соціальних майданчиках.

У Instagram ПЦУ буде показувати цінні моменти з життя церкви, включаючи парафії, священнослужителів і вірян. Це робиться для того, щоб показати неповторні моменти і зберегти теплі спогади про них. Про це повідомляє ПЦУ на своїй сторінці в Facebook.

А на сторінці в Twitter віряни зможуть оперативно дізнатися про актуальні події та новини в церкви і у світовому православ'ї.

"Попереду - ще багато цікавого. Тому приєднуйтесь до наших нових спільнот в соціальних мережах і приєднуйтесь до створення спільної історії своєї церкви!" - зазначає ПЦУ.

Також в коментарі до новини в ПЦУ повідомили, що працюють над мобільним додатком. Про нього повідомлять, коли воно вийде.

Користувачі мережі прокоментували цю новину.

  • Слава Ісусу Христу! Соцмережі це прогресивно, але це не замінить читання книг і живого спілкування, святого Причастя. Інтернет - це сурогат Царства Божого, можна так висловитися. Інтернет - це ілюзія, що ми не самотні. Але справжній захист дає лише жива молитва Отця нашого Небесного. Просто варто пам'ятати про це. Благодать вам Божої;
  • Слава Ісусу Христу. Спасибі, адже є багато вірян, які за своєю немочі, не в змозі відвідати Храм Божий;
  • Прогресивні;
  • Слава Богу!

Нагадаємо, митрополит ПЦУ Олександр Драбинко розповів, звідки у нього два будинки, дві квартири і Land Cruiser.

Раніше Зеленський відповів на петицію про передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ.

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