Паста с лососем: необычный рецепт вкусного блюда

Если нет желания тратить время на приготовление ужина, однако хочется съесть что-нибудь вкусное и питательное - паста с лососем станет отличным вариантом. В лососе содержатся жирные омега-3 кислоты, необходимые для здоровья сердца, сосудов и мозга, а этот метод приготовления не потребует усилий.
О том, как готовить пасту с лососем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу с рецептами _culinarycrafts_.
Чтобы приготовить это сытное и вкусное блюдо, необходимы следующие ингредиенты:
Доведите воду до кипения, добавьте соль и макароны, отварите до готовности согласно рекомендациям изготовителя.
Пока макароны варятся, разогрейте сковороду с растительным маслом. Нарежьте рыбу на небольшие кубики и обжарьте на сковороде несколько минут, после чего переложите в миску.
Помойте помидоры и, при необходимости, если шпинат не мыт, зелень. Чеснок очистьте и раздавите. Разрежьте помидоры на 4 части и выложите со шпинатом и сливочным маслом на сковороду. Обжарьте несколько минут, после чего добавьте лосось, чеснок, специи и залейте теплыми сливками.
Натрите сыр на мелкой терке, добавьте половину массы в сковороду и размешайте почти готовую пасту. Добавьте к ингредиентам в сковороду макароны, предварительно слив из них воду - и готовьте еще несколько минут на среднем огне.
После этого разложите пасту по тарелкам и присыпьте натертым сыром.
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