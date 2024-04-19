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Паста с лососем: необычный рецепт вкусного блюда

Как готовить пасту с лососем (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Если нет желания тратить время на приготовление ужина, однако хочется съесть что-нибудь вкусное и питательное - паста с лососем станет отличным вариантом. В лососе содержатся жирные омега-3 кислоты, необходимые для здоровья сердца, сосудов и мозга, а этот метод приготовления не потребует усилий.

О том, как готовить пасту с лососем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу с рецептами _culinarycrafts_.

Что нужно для пасты с лососем

Чтобы приготовить это сытное и вкусное блюдо, необходимы следующие ингредиенты:

  • Макароны - 350 г
  • Лосось - 250 г
  • Помидоры черри - 5 шт.
  • Сливки (жирные) - 250 г
  • Сыр - 50 г
  • Сливочное масло - 25 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Шпинат - 100-150 г
  • Растительное масло - 1 ст. л.
  • Специи - по вкусу
  • Соль - щепотка

Как готовить пасту с лососем

Доведите воду до кипения, добавьте соль и макароны, отварите до готовности согласно рекомендациям изготовителя.

Пока макароны варятся, разогрейте сковороду с растительным маслом. Нарежьте рыбу на небольшие кубики и обжарьте на сковороде несколько минут, после чего переложите в миску.

Помойте помидоры и, при необходимости, если шпинат не мыт, зелень. Чеснок очистьте и раздавите. Разрежьте помидоры на 4 части и выложите со шпинатом и сливочным маслом на сковороду. Обжарьте несколько минут, после чего добавьте лосось, чеснок, специи и залейте теплыми сливками.

Натрите сыр на мелкой терке, добавьте половину массы в сковороду и размешайте почти готовую пасту. Добавьте к ингредиентам в сковороду макароны, предварительно слив из них воду - и готовьте еще несколько минут на среднем огне.

После этого разложите пасту по тарелкам и присыпьте натертым сыром.

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