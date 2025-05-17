Не паста и не пицца: эти итальянские блюда должны попробовать все украинские туристы

Большинство украинских туристов в Италии выбирает классический гастрономический маршрут - пицца, паста, тирамису. Но настоящую душу итальянской кухни можно почувствовать в простых, но глубоких и неочевидных блюдах.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал украинский ресторатор в Неаполе Николай Олексив.
По его словам, есть ряд традиционных блюд, которые украинцам стоит обязательно попробовать, чтобы понять настоящую гастрономию этой страны.
"Например, суп минестроне - это что-то вроде нашего борща, но с итальянским колоритом, богатый овощами и ароматными травами", - говорит Николай.
Суп минестроне (фото: Википедия)
Еще одно блюдо, которое заслуживает внимания - полента. Это кукурузная каша, может заменить традиционный украинский гарнир и имеет много вариаций, от мягких до хрустящих. В Италии ее готовят в разных вариациях. По словам ресторатора, полента может легко заменить привычные украинцам гарниры и удивить многообразием текстур и вкусов.
Полента (фото: Freepik)
Олексив также советует попробовать фокаччу - рыхлый итальянский хлеб с начинками или специями.
Фокачча (фото: Википедия)
Отдельное внимание стоит уделить итальянским сырам.
"Рекомендую попробовать итальянские сыры, которые отличаются от наших, чтобы лучше понять местную гастрономию и сравнить со знакомыми вкусами", - говорит он.
Стоит добавить, что настоящая итальянская кухня - это не только культовые блюда, которые знает весь мир, но и локальные рецепты, хранящие историю и традиции каждого региона. И именно они помогают по-настоящему почувствовать Италию на вкус.
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