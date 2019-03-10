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У Києві автівка в’їхала в тролейбус, є загиблий та постраждалі

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 01:19
У Києві автівка в’їхала в тролейбус, є загиблий та постраждалі
Фото: на місці ДТП (скріншот відео)

Один із пасажирів автомобіля отримав травми, несумісні з життям

У Києві у Деснянському районі автомобіль Daewoo зіткнувся з тролейбусом, внаслідок чого загинув пасажир легковика, дві людини шпиталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з  посиланням на "Еспресо".

Зі слів водія тролейбуса, зупинившись на червоний сигнал світлофора, він відчув сильний удар в задню частину тролейбусу, від якого у тролейбуса вилетіло скло.

Рятувальники, які прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди, дістали трьох людей із понівеченого Daewoo за допомогою спецінструментів.

Зазначається, що один із пасажирів автомобіля отримав травми, несумісні з життям, двоє інших шпиталізовані з тяжкими травмами.

Пасажири тролейбусу не травмувалися.

 

Фото: на місці ДТП з тролейбусом

 
ДТП Братіславська, один труп, двоє госпіталізовано

В Деснянському районі столиці внаслідок жорсткого тарану легковиком тролейбуса загинула людина. Ще двоє були госпіталізовані.

Опубліковано Вартові еспресо Субота, 9 березня 2019 р.

Нагадаємо, 4 березня в Оболонському районі Києва вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем Chevrolet. В результаті водій легковика та четверо пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. За попередніми даними, під час руху вантажівка DAF не надала перевагу в русі автомобілю Chevrolet.

 

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