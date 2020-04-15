На Великдень Україну заллє дощами: яким областям не пощастить

Погода в Україні на Великдень буде досить прохолодною, місцями буде мрячити, а в деяких областях синоптики прогнозують сильні дощі. Де випадуть опади і якою буде температура повітря 19 квітня - в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, на Великдень сильний дощ очікується у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Затягне хмарами і буде мрячити також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму.

На інших територіях буде хмарно, але опади малоймовірні. Вітер очікується середній - 5-10 метрів в секунду.

Температура по країні на Великдень вдень буде помірною - від +9 до +15 градусів, в ніч з 18 на 19 квітня - буде +1+6, на Півдні до +9 тепла.

У Києві синоптики на Великдень прогнозують +10+12 вдень і +2+4 вночі, буде хмарно, але опади малоймовірні.

Погода в Україні на Великдень 19 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo на Великдень також прогнозують дощі на південному сході та місцями в центрі, а в інших регіонах - похмуру погоду.

Зазначимо, що судячи по картах погоди, найближчими днями в Україні буде сильний поривчастий вітер. Синоптики оголосили штормове попередження на 16 квітня.



Погода у Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові на 10 днів (скріни: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав страхітливий прогноз погоди на літо 2020 в Україні.