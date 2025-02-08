Паштель де ната: рецепт португальского пирожного, которое стало звездой кофеен

Что нужно для паштель де ната

Для того, чтобы приготовить эти португальские пирожные, нужны такие ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто - 400 г

мука - 30 г

вода - 75 мл

яйцо - 4 шт.

молоко - 240 мл

сахар - 145 г

лимонная кожура - с одного лимона

корица - 2 палочки

соль - щепотка

Как готовить паштель де ната

Для того, чтобы приготовить португальские пирожные, сразу включите духовку для разогрева до 240-250 градусов. В небольшую кастрюлю налейте воду, добавьте в жидкость сахар, цедру одного лимона и корицу.

В глубокую миску насыпьте муку и влейте в нее небольшое количество молока. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции, похожей на тесто для блинов.

Перелейте тесто в другую кастрюлю, добавьте к смеси оставшееся молоко и еще раз перемешайте. Кастрюлю с лимонной цедрой поставьте на средний огонь. Доведите жидкость до закипания и проварите сироп 1,5-2 минуты.

Снимите сироп с огня, а вместо него поставьте кастрюлю с тестом. Постоянно помешивая, доведите смесь до загустения, после чего осторожно влейте сироп, добавив цедру и корицу.

Оставьте смесь до остывания, а тем временем подготовьте тесто - его нужно раскатать в пласт толщиной 0,5-0,7 см. Сверните тесто в рулет и нарежьте на кружочки толщиной 2 см.



Как готовить португальское пирожное (скриншот / BakeSense)

Выложите кружочки теста в металлические формы для кексов. Сделайте в центре каждого кусочка теста небольшое углубление, растягивая тесто по стенкам формы.



Как готовить португальское пирожное из слоеного теста (скриншот / BakeSense)

Поставьте формочки с тестом в морозилку на 10-15 минут. К остывшему крему добавьте 4 желтка, а затем тщательно перемешайте смесь, процедите через сито и добавьте щепотку соли для баланса вкуса.

Заполните кремом корзинки из теста на 2/3. Если налить больше крема, он вытечет при оседании теста.



Как готовить паштель де ната (скриншот / BakeSense)

Переставьте формочки с десертом на противень и выпекайте в течение 10-13 минут, до появления темных пятен на поверхности крема.