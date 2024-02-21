Дело Пашинского: прокурор просит арестовать экс-нардепа с залогом в 300 млн гривен

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят арестовать бывшего нардепа Сергея Пашинского с возможностью внесения залога в размере почти 300 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Сегодня, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения Сергею Пашинскому, которого подозревают в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен.

Как передает корреспондент РБК-Украина, суд ведет трансляцию заседания для журналистов в отдельном помещении, в зал заседаний их не пустили.

Прокурор САП хочет, чтобы Пашинский был заключен под стражу с возможностью залога.

"Ваша честь, сторона обвинения ходатайствует о применении к подозреваемому Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, но не дольше срока досудебного расследования, и определить залог в размере 99 075 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 299 млн 999 тысяч 100 гривен", - сказал прокурор.

Дело Пашинского

Напомним, 12 февраля стало известно, что бывшему нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЕК).

Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

САП сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения организатору схемы. По информации источников РБК-Украина, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергея Тищенко.

Также меру пресечения в виде ареста избрали бывшему заместителю директора государственного предприятия, который тоже является участником схемы.