ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дело Пашинского: прокурор просит арестовать экс-нардепа с залогом в 300 млн гривен

Киев, Среда 21 февраля 2024 13:26
UA EN RU
Дело Пашинского: прокурор просит арестовать экс-нардепа с залогом в 300 млн гривен Фото: бывший нардеп Сергей Пашинский (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят арестовать бывшего нардепа Сергея Пашинского с возможностью внесения залога в размере почти 300 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Сегодня, 21 февраля, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения Сергею Пашинскому, которого подозревают в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен.

Как передает корреспондент РБК-Украина, суд ведет трансляцию заседания для журналистов в отдельном помещении, в зал заседаний их не пустили.

Прокурор САП хочет, чтобы Пашинский был заключен под стражу с возможностью залога.

"Ваша честь, сторона обвинения ходатайствует о применении к подозреваемому Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, но не дольше срока досудебного расследования, и определить залог в размере 99 075 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 299 млн 999 тысяч 100 гривен", - сказал прокурор.

Дело Пашинского

Напомним, 12 февраля стало известно, что бывшему нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЕК).

Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

САП сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения организатору схемы. По информации источников РБК-Украина, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергея Тищенко.

Также меру пресечения в виде ареста избрали бывшему заместителю директора государственного предприятия, который тоже является участником схемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Пашинский САП Мера пресечения
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"