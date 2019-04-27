Великоднє богослужіння: о котрій та де дивитися трансляцію

Великоднє богослужіння розпочнеться 27 квітня після 23.00
Великоднє богослужіння буде проводитися у всіх церквах і храмах в Україні, включаючи три лаври. Вітчизняні телеканали транслюватимуть цю важливу християнську православну церемонію, щоб віряни у всіх містах країни могли побачити службу. У суботу, 27 квітня, в Єрусалимі в храмі Воскресіння Христового вже зійшов Благодатний вогонь, який також доставлять до України.
У суботу від 23.00 розпочнеться Великодня телетрансляція богослужінь у Києво-Печерській, Почаївській та Святогірській лаврах.
Глядачі телеканалу "Інтер" після 23.00 зможуть побачити, як проведуть службу у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.
Ілюстративне фото: facebook.com-georgievskoe
На телеканалі "Україна" з 23:30 почнуть трансляцію святкової служби в Києво-Печерській, Почаївській та Святогірській лаврах (Київ, Тернопільська та Донецька області).
З 23.30 глядачам телеканалу UA:Перший показуватимуть Великодню Божественну літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.
Ілюстративне фото: Великдень (РБК-Україна)
Нагадаємо, що раніше ми писали про традиції Великої суботи - одного з найбільш насичених традиціями днів.
Також повідомлялося, що нещодавно була розкрита важлива таємниця Благодатного вогню.
Як повідомлялося раніше, українцям розповіли, у скільки обійдеться великодній кошик в 2019 році. На подорожчання вплинула інфляція, і економісти підрахували, скільки тепер стоять основні продукти для великоднього кошика в Україні.